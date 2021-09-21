فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الثانى كأفضل جامعة صديقة للبيئة

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأثنين، عن فوز الجامعة بالمركز الثاني في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، و المركزين الثاني والثالث في الأعمال الجدارية في مسابقة تصميم هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة.



وتسلم رئيس جامعة كفر الشيخ جوائز الجامعة في مسابقات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2020 - 2021 في عدد من المجالات وذلك في احتفالية كبرى أقيمت بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكي عابدين، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وقيادات التعليم العالي والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة وذلك بأحد فنادق القاهرة.



وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن حصول الجامعة على عدد من الجوائز، يتطلب بذل كثير من الجهد الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة الاهتمام بالعمل الجماعي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مؤكدا إن إدارة الجامعة تبذل جهودًا كبيرة للتطوير للارتقاء بالجامعة على جميع الأصعدة ، الأكاديمية والإدارية والبحثية والخدمية وذلك في إطار استراتيجيتها للتحول نحو جامعات الجيل الرابع.



ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ إلى استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة بأفضل صورة ممكنة وتعزيز المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل من خلال رؤية ورسالة الجامعة والوصول لهذه المكانة ليس هدفا وإنما وسيلة لوصول الجامعة إلى المعايير الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تزويد مؤسسات الدولة بالكفاءات وتقديم حلول للمشكلات.



فى سياق آخر فازت جامعة المنصورة بالمركز الثانى فى المسابقة الأولى بالتنافس بين الجامعات على مستوى الاستعداد للعام الدراسي المنتهى و المسابقة الثانية بجهود الجامعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ضمن مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021.



حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ م ، نتائج مسابقات الجامعات التى أطلقتها الوزارة بين الجامعات المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، و الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة الفائزة فى المجالات المختلفة ، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وقيادات التعليم العالى.