مصدر سوداني: مجموعة من سلاح المدرعات تقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة

ذكر موقع "الشرق" الاخباري السعودي نقلا عن مصدر عسكري سوداني(لم يسمه) اليوم الثلاثاء، القول إن مجموعة من سلاح المدرعات بالقوات المسلحة السودانية تقف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان والمكون العسكري بمجلس السيادة وقادة الأجهزة الأمنية يجتمعون لبحث الأمر.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، في وقت سابق صباح اليوم ، أن "هناك محاولة انقلابية فاشلة على الجماهير التصدي لها"، ولم يورد المزيد من التفاصيل.

فيما كتب عضو المجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأضاف سليمان في منشور لاحق أن "الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة"