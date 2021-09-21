مستشار الرئيس: بنتي فضلت واقفة في الطابور 5 ساعات حتى حصلت على تطعيم كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إنه لم نرى حتى الآن أي تداعيات أو أعراض خطيرة من التطعيم ضد فيروس كورونا، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة تجنبا للزحام أمام مراكز تلقي اللقاح.

أضاف عوض تاج، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، "الغالبية العظمى مش بيحصلهم حاجة، والناس بترتفع حرارتهم ليوم أو يومين، وناس بيجيلهم شوية ألم مكان الحقن، ولكن بالمتابعة الدقيقة للملايين اللي تم تطعيمهم لم يحدث أي أعراض خطيرة لأحدهم والحمد لله".

تابع: "هناك إقبال حقيقي وزائد على التطعيم ما يفسر الزحام أمام مراكز تلقي اللقاح، أنا بنتي راحت اتطعمت الأسبوع اللي فات وفضلت واقفة في الطابور 5 ساعات لحد ما اطعمت بسبب الإقبال الشديد، وجالها شوية سخونية بعدها مش أكتر، ومعلش نستحمل بعض بشوية صبر عشان نعدي بسلام".