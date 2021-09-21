الرئيس الروسي يعلن تجاوز بلاده الانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاوز بلاده للانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة انتشار وباء كورونا.



وقال بوتين، خلال اجتماع مع مجلس الوزراء عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، إنه "على الرغم من الوضع العام غير المستقر في الاقتصاد العالمي والعمليات المعقدة في الأسواق العالمية، فإن الاقتصاد الروسي قد تعافى".



وأضاف: "وفقا لنتائج الشهور السبعة الأولى من هذا العام، فقد وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الأزمة، وتم اجتياز الانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة وباء كورونا بالكامل".



يُذكر أن بوتين أعلن في وقت سابق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2021 سيقترب من 4%، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تعافي قطاعات الاقتصاد الروسي يصحبه زيادة غير كبيرة في التضخم .