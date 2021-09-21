تأجيل المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح حدادا على المشير طنطاوي

صرحت إدارة المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ١٤ برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، بتأجيل عقد المؤتمر الصحفي الخاص للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة هذا العام.



يأتي ذلك تماشيا مع قرار وزارة الثقافة بتعليق كافة الأنشطة والفعاليات حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.



كان من المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي للمهرجان غدا الأربعاء في تمام الخامسة مساء في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، حيث تقرر تأجيله ليعقد يوم الخميس المقبل في تمام السابعة مساء في نفس المكان.



وكانت وزارة الثقافة قد قررت تعليق الأنشطة والفعاليات لمدة ثلاثة ايام، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان الحداد العام، حزنا على رحيل المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.