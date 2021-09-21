بولندا تواجه غرامة يومية بقيمة 586 ألف دولار لتجاهلها حظر استخراج الفحم

أكدت بولندا أنها لن تتوقف عن استخراج الفحم من منجم تورو بالقرب من الحدود التشيكية حتى بعدما علمت أنها تواجه غرامة يومية قيمتها 500 ألف يورو (586 ألف دولار) لتجاهلها حكم محكمة أوروبية لإغلاق العمليات في المنجم.

وقالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الاثنين إنه يتعين على بولندا دفع غرامة للمفوضية الأوروبية لعدم امتثالها لطلب في 21 أيار/مايو للتوقف الفوري عن استخراج الفحم، والذي أثار نزاعا دبلوماسيا بسبب المخاوف البيئية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم الحكومة قوله في بيان إن بولندا لا تستطيع تحمل إغلاق المنجم ومحطة طاقة قريبة منه لأن هذا سيشكل خطرا على أمن الطاقة في البلاد.

وتجري بولندا وجمهورية التشيك، التي طالبت في حزيران/يونيو بأن تدفع بولندا غرامة يومية قدرها 5 ملايين يورو، محادثات منذ خمسة أشهر لحسم الخلاف بشأن منجم تورو.

وقال وزير البيئة التشيكي ريتشارد برابيك إن بلاده ترغب في الحصول على تأكيدات من بولندا بأن العمليات في المنجم لن تتسبب في ضرر بيئي على الجانب التشيكي من الحدود.