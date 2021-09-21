سوريا تسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الإثنين تسجيل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في يوم واحد في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم اليوم ولأول مرة رصد 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 309 آلاف و 13.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2136.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد 45 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 230 ألفا و 93.