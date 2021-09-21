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استهلّ الإعلامي أحمد موسى، حلقة برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، بقراءة الفاتحة على روح المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال موسى، إن المشير طنطاوي كان بطلًا حقيقيًّا وتولى مسؤولية مصر في أصعب فتراتها في التاريخ الحديث بعد "25 يناير".

وأضاف أنّ المشير طنطاوي على رأس القوات المسلحة حمى مصر من اندلاع حرب أهلية بها، مؤكدًا أن الجيش تحمّل السباب ولو تواجه أي شخص في الشارع لكنّها امتصت الغضب.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وتوّلى المشير طنطاوي إدارة شؤؤون البلاد، رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.