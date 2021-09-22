طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الليبيين بالخروج والتعبير عن آرائهم.

وفي أول كلمة له عقب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عن حكومته، اليوم، وخلال كلمة ألقاها أمام حشد من مدينة الزاوية بعد حضوره نهائي دوري الكرة الخماسية فيها، قال الدبيبة: "إنني خادم لهذا الشعب بكل أطيافه، الشعب صاحب الكلمة والشرعية والحق، أخرجوا وعبروا عن آرائكم وحقكم في هذه الحياة، دون خوف، لا تخشوا إلا الله، وحقكم محفوظ بيننا إن شاء الله".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة اليوم الثلاثاء على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغببية 89 نائبا، من أصل 113 حضروا الجلسة، الأمر الذي لاقى رفضا من المجلس الأعلى للدولة، وعمداء 59 بلدية، والعديد من الشخصيات السياسية والمدونين، بداعي تعارض نصاب التصويت مع نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

وبحسب تصريح سابق لـ(د.ب.أ) أدلى به اليوم مستشار رئيس مجلس النواب الإعلامي فتحي المريمي، فإن الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال، لحين صدور قرار آخر من مجلس النواب، أو الوصول إلى تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.