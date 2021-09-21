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إدارة بايدن تريد رفع عدد اللاجئين المستقبلين سنويا إلى الضعف

رويترز
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 5:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 5:21 ص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تريد زيادة عدد اللاجئين المستقبلين سنويا في الولايات المتحدة إلى 125 ألف شخص خلال العام المالي الجديد.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، إنها قدمت تقريرا للكونغرس تنصح فيه رفع عدد اللاجئين في العام المالي الذي يبدأ في 1 أكتوبر المقبل من 62500 إلى 125000 لتلبية الحاجات التي أثارتها الأزمات الإنسانية في العالم.

وصرحت: "برنامج موثوق به لاستقبال اللاجئين له أهمية حاسمة لمصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي ويعكس القيم الأساسية الأمريكية".

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