مئات الأشخاص يحتشدون في موسكو ويقولون إن الانتخابات البرلمانية شابها التزوير

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اندلعت احتجاجات في موسكو مساء اليوم الاثنين، في أعقاب الانتخابات البرلمانية الروسية التي احتفظ فيها الحزب الحاكم الموالي للكرملين بقبضته على السلطة.

واحتشد نحو 300 شخص بشكل سلمي في ميدان بوشكين بوسط العاصمة الروسية للمطالبة باستقالة الرئيس فلاديمير بوتين ، وفقا لما ذكرته محطة صدى موسكو الإذاعية .

وذكرت المحطة أنهم استجابوا لدعوات أعضاء الحزب الشيوعي الذين يشعرون بأنهم كانوا ضحية لتزوير الأصوات الذي تم لصالح حزب روسيا المتحدة الذي يتزعمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وفي مقاطع الفيديو التي تم تداولها على تطبيق تليجرام ، أمكن مشاهدة حشد كبير من المواطنين على الرغم من سوء الأحوال الجوية. وهتفوا "روسيا بدون بوتين" و"لن نغفر". ولم ترد معلومات فورية عما اذا كانت الشرطة قد احتجزت أحدا .

وتحظر حكومة مدينة موسكو الاحتجاجات في الشوارع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وتقول المعارضة إن السلطات تستخدم الجائحة لإسكات المنتقدين.

وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية في وقت سابق اليوم الاثنين، أن حزب روسيا الموحدة الحاكم الموالي للكرملين حصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا إن الحزب تعرض لخسائر طفيفة مقارنة بانتخابات 2016.

وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا، حصل حزب روسيا المتحدة على 8ر49 %، وفقا للجنة الانتخابات، بتراجع من 2ر54 قبل خمس سنوات.

وحصل الحزب الشيوعي على 9ر18 %، وفقا للتقرير. وفى الانتخابات الاخيرة قبل خمس سنوات حصلوا على 35ر13 %.

وأضافت بامفيلوفا أن خمسة أحزاب سوف يكون لها تمثيل في مجلس الدوما وهو الغرفة السفلى من البرلمان.

وإلى جانب روسيا الموحدة، تجاوزت الأحزاب الشيوعية اليمينية الشعبية وهي الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي وحزب روسيا العادلة وحزب الشعب الجديد حاجز الخمسة في المئة اللازمة لدخول البرلمان للمرة الأولى.

وتعتبر جميع هذه الأحزاب موالية للنظام.