 شكري يلتقي نظيرته البريطانية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 12:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

شكري يلتقي نظيرته البريطانية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

شكري يلتقي نظيرته البريطانية
شكري يلتقي نظيرته البريطانية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 12:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 12:24 ص

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الاثنين، بوزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس، وذلك على هامش مُشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما صرح به السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، صباح أمس الأحد، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة الوزير شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك