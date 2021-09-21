كريم قاسم: سعيد باختياري ضمن لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي

أبدى الفنان كريم قاسم سعادته الكبيرة باختياره ضمن أعضاء لجان تحكيم الدورة الـ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام حوض البحر المتوسط.
وقال قاسم، عبر حسابه على موقع فيسبوك: "سعيد باختياري ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط".
يذكر أن المهرجان تنطلق فعاليات دورته الجديدة في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، وتضم عضوية لجنة التحكيم كلًا من: المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس والناقد الألماني توماس كاسكي.
ويشارك في هذه المسابقة نحو ١٧ فيلما، منها 3 أفلام مصرية، هي: "يُحكى أن" للمخرج عبد الفتاح زيدان، و"باب معزول" للمخرج إسلام رزة، "يوم موت الرجل"، إخراج محمد مالك.
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