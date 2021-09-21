تستضيف القاهرة يوم الثلاثاء ٢١ سبتمبر الجاري، بفندق الريتز كارلتون معرض فني تحت عنوان "٦٦ لعبة"، يهدف إلى إحياء ذكرى الأطفال الذين فقدوا أرواحهم في مايو الماضي جراء الإعتداء على غزة، من تصميم و تنفيذ دار ششه كمال للتصميمات الفنية.

ويلقي المعرض الضوء علي ٦٦ طفلًا فقدوا أرواحهم في النزاع الأخير، من خلال عرض ألعابهم ومقتنياتهم بشكل مبتكر وبرؤية فنية أبدعتها و نفذتها المهندسة ششه كمال.

وقالت المصممة المصرية ششة كمال:" هذا المعرض وهذه الرؤية الفنية وقفة من أجل مساندة الإنسانية، ودعوة صادقة لكل الأطراف المتنازعة علي اختلاف توجهاتها بإحترام وتقديس الروح البشرية ولا سيما الأطفال الذين لن يتمكن هذا العمل من عودتهم إلى الحياة، ولكن قد يتمكن من عودتنا إلى إنسانيتنا".

وطبقا للمصممة الفنية، فإن الغرض من هذا المعرض تسليط الضوء علي مليار وستمائة طفل بالعالم، يعيشون في مناطق نزاعات مسلحة وصراعات سياسية هم أول من يدفع ثمنها من أرواحهم، وزيادة الوعي الدولي بأوضاعهم وحقهم في حياة آمنه خالية من التهديدات.

ومن المقرر أن يُقام المعرض يوم الثلاثاء الموافق ٢١ سبتمبر الجاري لمدة يوم واحد في فندق ريتز كارلتون في تمام الساعة ٦ مساءً وحتى ٩ مساءً.

وتقوم دار شُشّة كمال للتصميمات الفنية باستخدام الفن والتصميم لخدمة الإنسانية، وظهر ذلك واضحًا من خلال أحد مشروعاتها ”النصب التذكاري للإنسانية“ الذي تم افتتاحه بمدينة شرم الشيخ على هامش فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم.

ويعد هذا النصب التذكاري واحدًا من أكبر المعارض الفنية على مستوى العالم حيث تم تصنيفه كأحد أفضل ٥ مشروعات دولية فنية لعام ٢٠٢١ ضمن منافسات جائزة آرت لاجونا بمدينة فينيس بإيطاليا.