في مستهل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، وجه سكرتير عام المنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش تحذيرا دراماتيكيا، حيث دعا المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة جائحة كورونا وظاهرة تغير المناخ.

وقال جوتيريش في بداية اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة التي تنعقد في نيويورك بحضور زعماء من مختلف دول العالم لمناقشة سلسلة من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي: "إنني هنا لأدق ناقوس الخطر.. لابد أن يستيقظ العالم".

وأضاف: "نحن نقف على حافة الهاوية، ونتحرك في الاتجاه الخاطئ، فعالمنا لم يكن مهددا بمثل هذه الصورة من قبل ولم يكن أكثر انقساما مما هو عليه الآن"، واستطرد: "نحن نواجه أخطر سلسلة من الكوارث في حياتنا".

ووصف جوتيريش انعدام المساواة بشكل سافر في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم بأن شيء مشين، وذكر أنه في حين أن غالبية البشر في المناطق الأغنى من العالم حصلت على اللقاح، فإن حوالي 90 بالمئة من الأفارقة مازالوا في انتظار حصولهم على الجرعة الأولى.

ووصف سكرتير عام الأمم المتحدة هذا الوضع بأنه لائحة اتهام اخلاقية للحالة التي وصل إليها العالم، مضيفا أنه في حين أن المجتمع الدولي قد أحرز نجاحا من الناحية العلمية، فإنه أخفق من ناحية الاخلاق.

وأوضح أن دول العالم لا تدعم بعضها البعض في مواجهة أزمات مثل الجائحة وتغير المناخ، ووجه انتقادات إلى ممثلي الدول قائلا إنه بدلا من التواضع، هناك غطرسة، وبدلا من التضامن، يلوح في الأفق الدمار.

ولكنه ذكر أنه مازال لديه أمل، وأن المشكلات المطروحة هي مشكلات يمكن للبشرية أن تحلها.

وبعكس العام الماضي، عندما شارك كثير من زعماء العالم في الاجتماعات من خلال خطب مسجلة عبر الفيديو، فقد حضر كثير من الزعماء إلى نيويورك، رغم أن عدد أعضاء البعثات كان أقل بشكل كبير مقارنة بأعوام ما قبل الجائحة.