جامعة دمياط تعلن قواعد قبول الطلاب الجدد بكلية الطب

أعلنت إدارة جامعة دمياط، قواعد خاصة بقبول الطلاب والطالبات الجدد بكلية الطب البشري، موضحة قبول الطلاب والطالبات الذين تم ترشيحهم، عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي فقط، والذين أجروا خطوة تقليل الاغتراب الإلكتروني، للعام الجامعي 2021/2022، في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2021، في ضوء القرار الوزاري رقم 5172، بتاريخ 7/9/2021، بشأن بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة دمياط.
وأوضحت إدارة الجامعة عدم قبول طلبات التحويل الورقي لكلية الطب البشري، بناءً على الضوابط والشروط التي تم وضعها من قِبل المجلس الأعلى للجامعات، وليس للجامعة أي صلة بشأن هذه الضوابط، حيث تخضع جامعة دمياط، وباقي الجامعات المصرية، لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، في ضوء ما ينص عليه القانون، رقم 49 لسنة 1972، والقوانين المعدلة له، بشأن تنظيم الجامعات، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والقرارات المعدلة له.
وللاطلاع على قواعد تقليل الإغتراب، يرجى اتباع الرابط التالي: https://tansik.egypt.gov.eg/application/dalel/4-2.htm