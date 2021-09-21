 أيرلندا الشمالية: الخدمة الصحية على وشك الانهيار وسط وباء كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أيرلندا الشمالية: الخدمة الصحية على وشك الانهيار وسط وباء كورونا

الكورونا في ايرلندا
الكورونا في ايرلندا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 5:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 5:39 م
حذرت نائب الوزير الأول في أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، اليوم الثلاثاء، من أن الخدمات الصحية في أيرلندا الشمالية على وشك الانهيار، وسط وباء كورونا، ما لم يتم اتخاذ إجراء فوري.

وقالت أونيل إن "الموظفين يطلبون المساعدة فهم مرهقون جسديًا وعقليًا"، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني.

وتابعت: "من الواضح جدًا أن الخدمة الصحية على وشك الانهيار إذا لم نتخذ إجراءات فورية لدعم طاقم الخدمة الصحية والخدمة نفسها ولكن أيضًا لوقف انتشار الفيروس".

وأضافت أنهم يواجهون باستمرار ليس فقط الإرهاق الجسدي ولكن أيضًا يتعاملون مع العائلات في الأوقات الصعبة للغاية، مضيفة أنهم يطلبون دعم السلطة التنفيذية.

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