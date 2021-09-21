تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط 2000 لتر مياة "صنبور"، معبأة داخل تنكات "مستلزمات إنتاج"، و1500 لتر مياه "مُفلترة"، معبأة داخل عبوات، مدون عليها علامة تجارية "وهمية" غير مسجلة، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، في محطة مياة "بدون ترخيص".



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المدير المسئول عن محطة لتعبئة مياة الشرب "بدون ترخيص"، بحيازة كمية من المياة المعبأة من الصنبور، وبيعها على أنها مياة معدنية، بقصد التربح منها "بدون وجه حق".



وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المحطة، تم ضبط المسئول عنها، وبتفتيش أروقتها، عثر بداخلها على المضبوطات، التي تشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.