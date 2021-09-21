سنغافورة: القبض على 18 مشتبها في إطار تحقيق يتعلق باستقدام العمالة الأجنبية

أعلنت وزارة القوى العاملة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على 18 شخصا خلال الأسبوع الماضي للاشتباه في "استقدام أجانب" إلى الدولة المدينة "بناء على تصاريح عمل تم الحصول عليها من خلال إعلانات مزيفة".

وأوضحت الوزارة أنها "كشفت تنظيما يشتبه في قيامه بتأسيس العديد من الشركات الوهمية لتقديم طلبات للحصول على تصاريح العمل"، وذلك بعدما أجرت "تحليلات مفصلة" امتدت "لأشهر".

وجاءت الاعتقالات بعدما شهد الأسبوع الماضي احتداما نادرا في البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب العمل الشعبي الحاكم منذ فترة طويلة، بسبب مخاوف من حصول العمال الأجانب على فرص العمل المتوفرة للسكان المحليين.

وقد تصل عقوبة الموقوفين إلى السجن لعامين إذا ما ثبتت إدانتهم.

ويبلغ عدد سكان سنغافورة 7ر5 مليون نسمة، أكثر من مليون منهم وافدون، ويعملون في قطاعات تتراوح من الخدمة المنزلية والبناء إلى مجالات متطورة كالتمويل وتكنولوجيا المعلومات.

وتباطأ استقدام العمالة من الخارج منذ بداية جائحة كورونا، حيث تفرض سنغافورة، شأنها شأن كافة دول آسيا-المحيط الهادئ تقريبا، قيودا صارمة على الحدود منذ مارس من العام الماضي.

إلا أن اعتماد الاقتصاد على الحدود المفتوحة دفع الحكومة إلى ترتيب العديد من الاتفاقيات الثنائية، التي تسمح بقدوم رجال الأعمال وعدد قليل من السائحين، من عدد قليل من الدول.