وزير الطاقة الإماراتي: يجب مجابهة التحديات المائية في المنطقة العربية

أكد المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، حرص الوزارة على ضمان استدامة المجالات المترابطة للطاقة والمياه والتعدين والصناعة من أجل رفاهية المجتمع وازدهاره، مع التركيز بشكل خاص على مجابهة التحديات المائية التي تواجه المنطقة العربية.

وقال المزروعي -في كلمته اليوم الثلاثاء خلال فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه، والذي يعقد بدبي- إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة، وبناء الشراكات الاستراتيجية والعمل في تعاون وتنسيق تام مع الكيانات ذات الصلة.

وأضاف أن المنتدى العربي للمياه سيسعي هذا العام للحصول على تحقيق أفضل النتائج الممكنة، وتبادل وجهات النظر والمساهمة في رفع مستوى المعيشة في المنطقة العربية.

وأوضح الوزير الإماراتي أن الرسالة الرئيسية في هذه المرحلة تتمثل في أهمية البحث عن مجتمع تعاوني متماسك يشمل جميع المكونات في نهج متكامل وأكثر من أي وقت مضى، لافتا إلى أن الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة له أهمية كبرى لدراسة الحلول المبتكرة واتخاذ الإجراءات من أجل ضمان أمن واستدامة أفضل للمياه، ومن خلال الشعار العام للمنتدى وهو "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة".

وأشار إلى أن المنتدى العربي الخامس للمياه يعمل على تعزيز الحوار حول الأمن المائي العربي، وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة والأفكار.