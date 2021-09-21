 أمريكا: ملتزمون بمساعدة أرمينيا وأذربيجان على التسوية السياسية حول ناجورني كارا باخ - بوابة الشروق
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أمريكا: ملتزمون بمساعدة أرمينيا وأذربيجان على التسوية السياسية حول ناجورني كارا باخ

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 10:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 10:17 ص

جددت الولايات المتحدة التزامها بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في التفاوض، على تسوية سياسية طويلة الأجل حول إقليم ناجورني كارا باخ المتنازع عليه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصفتها رئيسًا مشاركًا لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تظل ملتزمة بمعالجة الآثار الإنسانية للقتال، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين وحصر المفقودين وتبادل الرفات بشكل كامل وسريع.

وأضاف أنه في العقود الثلاثة منذ أن رفضت أرمينيا الحكم الشيوعي القمعي وأعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، طورت الولايات المتحدة وأرمينيا شراكة قوية قائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية.

وأكد أن واشنطن تقدر تفاني أرمينيا في كل من هذه القيم المشتركة والتزاماتها الدولية، التي تلعب مثل هذا الدور الحيوي نحو تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع بلينكن: نحن نقدر المساهمات المهمة التي قدمها الأرمن الأمريكيون والتي تثري المجتمعات، في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتضيف إلى حيوية أمتنا، وأن مثل هذه الروابط الثقافية والعلاقات بين شعبينا تعزز الروابط بين دولنا.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي البيان بتهنئة أرمينيا بالنيابة عن الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلالهم.

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