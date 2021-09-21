السيسي: مفهوم الدولة الوطنية القوية المتماسكة مهدَّد بعوامل اضطراب متعددة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منطقة الشرق الأوسط تحتل موقعًا متقدمًا على قائمة مناطق العالم الأكثر اضطرابًا.



وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أنّ هذا الواقع يضيف إلى التحديات العالمية المشتركة التي تواجهها دول المنطقة، تحديات أخرى ذات خصوصية بدولها.



وتابع: "بات مفهوم الدولة الوطنية القوية المتماسكة مهدَّدًا بعوامل اضطراب متعددة يكمن جوهرها في الانقسام والتشرذم بأنواعه المختلفة سواء طائفيًّا أو سياسيًّا أو عرقيًّا".



وأشار إلى أنّ هذا الأمر يجعل دولًا غنية بمواردها الطبيعية وتاريخها وحضارتها العريقة مثل العراق، أو بثقافتها وتنوعها الديني والعرقي مثل لبنان وسوريا أو بمواردها وثرواتها وموقعها المتمثر مثل ليبيا أو بموقعها استراتيجي كاليمن، تعاني كل هذا الكم من التحديات الضخمة.



وشدّد على ضرورة إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع الذي لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد ويحول دون التدخل في الشؤون العربية.