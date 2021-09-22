 أكبر شركة للذهب في شمال أفريقيا تعزل مسؤولي منجمها بموريتانيا - بوابة الشروق
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أكبر شركة للذهب في شمال أفريقيا تعزل مسؤولي منجمها بموريتانيا

منجم ذهب
منجم ذهب
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 11:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 11:00 م
أقدمت شركة "كينروس" الكندية، اليوم الثلاثاء، على إقالة مديري أكبر منجم لإنتاج الذهب في شمال أفريقيا يقع شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط ويسمى " تازيازت".

وأسندت إدارة شركة كينروس الكندية تسيير "تازيازت موريتانيا" إلى لجنة إدارية من إدارتها في كندا، ولم توضح الشركة أسباب إقالة أكبر مسؤولين لمنجمها في موريتانيا.

وأفادت مصادر في إدارة الشركة بالعاصمة الموريتانية أن اللجنة المعنية ستتولى تسيير المنجم إلى غاية تعيين مدير جديد، وتمت إقالة كل من مديرها العام الأمريكي ديفيد هندريكس ومديرها الإقليمي المقيم في لاس بلماس (كناريا إسبانيا)  الألماني ميتلر الذي كان يتولى تسيير منجم تازيازت في موريتانيا.

ويأتي هذا القرار في خضم اخفاقات وحوادث عانت من الشكرة في الآونة الأخيرة أبرزها الانفجار الذي وقع في المنجم مطلع سبتمبر الجاري، وحريق آخر في آلية تابعة للشركة وقع في يونيو الماضي.

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