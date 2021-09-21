نائب بالشيوخ ناعيا المشير طنطاوي: حافظ على الدولة المصرية في أحلك الظروف

نعى محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذي وفاته المنية اليوم.



وأعرب حمزة في بيان له اليوم، عن خالص تعازيه للشعب المصري والقوات المسلحة، مؤكدًا أن مصر فقدت اليوم بطل سيذكره التاريخ لشجاعته في أحلك اللحظات وحافظ على الدولة المصرية وزاد عن أرضها في ١٩٧٣ توحمل الكثير في سبيل نصره وطنه.



وأكد النائب، أن المشير طنطاوي كان قائدا مخلصا لوطنه وافني حياته للحفاظ على مصر والوصول بها إلى بر الأمان في أصعب الظروف، التي مرت بها في تاريخها المعاصر وكان بطلا من حرب أبطال اكتوبر المجيدة أدى دورا مشرفا لاسترداد الأرض والكرامة للشعب المصري، موضحا أنه سيظل رمزا وطنيا نفخر به علي مدار التاريخ ومثالا يحتذي به في الإخلاص والوطنية وحب الوطن والتضحية من أجله.