جامعة الإسكندرية تفسر الصورة المتداولة لتكدس الطلاب أثناء تلقي اللقاح

علق الدكتور أيمن نصير، مدير عام المستشفيات العلاجية بجامعة الإسكندرية والمشرف على تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على الصورة المتداولة والتي يظهر بها تكدس الطلاب بكلية التربية أثناء تلقي اللقاح.

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة «ON E»، مساء الإثنين، إن هذه الصورة كانت في مجمع يشمل 5 كليات، موضحًا: «تقديم اللقاح تزامن مع امتحانات الدور الثاني والبعض اختلط عليه الأمر وظن أن التطعيم متاح للجميع».

وأوضح أن تقديم اللقاح مخصص لمجموعة محددة من الطلاب، ويتم الإعلان عنها باستمرار بعد إتمام عمليات التسجيل على موقع وزارة الصحة، مؤكدًا أن مشهد التكدس لن يتكرر مستقبلا.