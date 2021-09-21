سواريز يسقط خيتافي ويقود اتلتيكو لصدارة الدوري الإسباني

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اقتنص فريق اتلتيكو مدريد حامل اللقب صدارة الدوري الإسباني بفوزه المثير مع مضيفه خيتافي 2 /1 اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة.

وتقدم خيتافي بهدف عن طريق المدافع الصربي ستيفن ميتروفيتش في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

لكن خيتافي تعرض لضربة موجعة في الدقيقة 74 تمثلت في طرد مدافعه كارليس ألينيا لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل اتلتيكو النقص العددي في صفوف صاحب الأرض وأحرز المهاجم الأوروجوياني الدولي لويس سواريز هدف التعادل في الدقيقة 78.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف سواريز هدف الفوز القاتل لاتلتيكو مستغلا تمريرة من سيمي فرسالجكو.

الفوز رفع رصيد اتلتيكو إلى 14 نقطة من ست مباريات ليقفز إلى الصدارة متفوقا بنقطة واحدة على أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي خاض خمس مباريات وظل خيتافي بدون رصيد في المركز قبل الأخير.