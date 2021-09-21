تصاعد احتجاجات الشركات الناشئة على قانون حظر الإجهاض في ولاية تكساس

عقد مسؤولو شركات التكنولوجيا والإلكترونيات في ولاية تكساس الأمريكية العديد من اللقاءات المغلقة خلال الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة سبل التصدي لقانون جديد يحظر الإجهاض في الولاية، والذي يعتقدون أنه سيكون له تأثيرات سلبية على نشاط الشركات وقدرتها على جذب الموظفين المهرة والموهوبين للعمل في الولاية.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وأمازون وجوجل وفيسبوك وتسلا ومايكروسوفت نقلت عشرات الآلاف من الوظائف ذات الأجور العالية إلى تكساس خلال السنوات الأخيرة في ظل الازدهار الاقتصادي هناك. كما نقلت شركتا أوراكل وهيوليت بكارد مقر رئاستيهما إلى الولاية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. ووسعت شركة السيارات الكهربائية تسلا نشاطها في ضواحي مدينة أوستن.



ورغم أن أغلب هذه الشركات انتقدت بقوة قيام الولاية بتقييد قوق الناخبين وإلغاء الإلزام بارتداء الكمامات في المدارس العامة، فإنها لم تتحرك بنفس القوة لمعارضة قانون حظر الإجهاض باعتباره معاد لحقوق الإنسان ويعرقل قدرة الشركات على العمل بحرية في الولاية.



وقد أطلقت الشركات الناشئة حملة جمع توقيعات على نسخة معدلة من وثيقة "لا تحظروا المساواة" المناهضة لحظر الإجهاض في الولاية.



وبحسب بحث أجراه معهد سياسة المرأة في الولايات المتحدة من المتوقع أن يكبد القانون الجديد اقتصاد ولاية تكساس خسائر تصل إلى 5ر14 مليار دولار سنويا بسبب تأثيره على قوة العمل والأجور.