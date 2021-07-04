مجاهد عن إخفاء عقوبة الزمالك: لا يهم باقي الأندية

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، سبب عدم إعلان أيقاف نادي الزمالك، من قيد لاعبين جدد لفترتين.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "ما يهم باق الأندية يتم الإعلان عنه، لكن هو خاص بالزمالك فتم إبلاغ النادي به".

وأضاف: "نهاية القائمة الأولى يوم 7 أكتوبر وإذا لم يحل أزمة القيد سيكون ملزم بلاعبيه، لكن في حالة الاستئناف وتم قبول هذا القرار سيكون متاح له التسجيل".

وأكمل: "ووقتها أيضا لن نعلن عن رفع ايقاف القيد، لأنه لا يفرق معنا كاتحاد كرة، لكن ما يتم إعلانه في حالة خصم نقاط وقتها سيؤثر على ترتيب الجدول أو خاص بكل الأندية".

وأتم: "بداية الدوري ستحدد بعد انتخابات لجنة الأندية والاستقرار على موعد انطلاق المسابقة".