جنازة عسكرية للمشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي

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تشيع جنازة عسكرية للمشير حسين طنطاوي من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي صباح اليوم نفق الشهيد أحمد حمدي 2 في محافظة السويس.