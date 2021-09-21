 جنازة عسكرية للمشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنازة عسكرية للمشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي


نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 9:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 9:37 ص

تشيع جنازة عسكرية للمشير حسين طنطاوي من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي صباح اليوم نفق الشهيد أحمد حمدي 2 في محافظة السويس.


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