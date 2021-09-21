جنازة عسكرية للمشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي

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تشيع جنازة عسكرية للمشير حسين طنطاوي من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي صباح اليوم نفق الشهيد أحمد حمدي 2 في محافظة السويس.