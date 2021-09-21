أكد وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف، الاستمرار في التضامن مع جميع ضحايا الإرهاب وعدم نسيانهم.

جاء ذلك خلال الرسالة التي بعثها في مراسم تكريم خاصة، أقيمت بمناسبة مرور 20 عاما على الهجمات التي شنت ضد الولايات المتحدة والتي غيرت مجرى التاريخ.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلط المسؤول الأممي الضوء على أهمية الاحتفال، قائلا: "لقد اجتمعنا، من جميع أنحاء العالم، على هذه الأرض المقدسة في المدينة المضيفة للأمم المتحدة، في سبيل إحياء ذكرى الضحايا والناجين من الهجمات المروعة التي وقعت هنا منذ ما يزيد قليلا عن عشرين عاما".

حضر المراسم الخاصة رؤساء دول ووزراء ومندوبون يمثلون أكثر من 120 دولة عضو ومنظمة دولية، من الموجودين في نيويورك، للمشاركة في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد "فورونكوف" التزام الأمم المتحدة بمواصلة وضع الضحايا في صميم الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، والتحدث نيابة عن أولئك الذين لم يعودوا قادرين على الحديث، وإعلاء أصوات الناجين.

وقال: "سنستمر في التضامن مع جميع ضحايا الإرهاب، الذين يستعصي نسيانهم أو محوهم من ذاكرة الزمان، لقد برهن هذا الاحتفال التزام الأمم المتحدة بأنها لن تنسى أبدا 2977 شخصا، من أكثر من 90 دولة، ممن قُتلوا عندما جلبت طائرات مخطوفة الرعب إلى نيويورك وواشنطن وخارجهما، فيما أصيب آلاف آخرون بالجروح أو المرض".