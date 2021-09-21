أحمد حاتم يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «عروستي»

احتفل أبطال وصناع فيلم "عروستي"، أمس الإثنين، بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم بالشيخ زايد.



وأقيم العرض الخاص للفيلم في قاعة مفتوحة في الهواء، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من غدا الأربعاء، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.



وبرغم غياب أحمد حاتم بطل العمل عن العرض الخاص لدواعي سفره خارج مصر، فإنه كان حريصاً على التواجد في العرض الخاص من خلال أكثر من بث مباشر على إنستجرام مع الفنانين الحاضرين للعرض الخاص، ومنهم: جميلة عوض، بشرى، عمر شرقي، ومن صُناع الفيلم حضر أيضاً المنتج إيهاب السرجاني، ومصطفى البربري مؤلف الفيلم، والنجوم صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، هند عبد الحليم، فاتن واصل، بسنت النبراوي، سيف زهران، محمد مولى.



وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور العرض الخاص، منهم بشرى، وعمرو عابد، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومريم الخشت، وميرهان حسين، وإسلام إبراهيم، وشريف رمزي، وحسن أبو الروس، وسمر مرسي، ومحمد نِزار، وبُنة خالد، وحسن مالك، وشام الذهبي، وعمر شرقي، والإعلامية بوسي شلبي والكاتب محمد صادق والراقصة جوهرة.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذان يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، وينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما.