أكد وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقتها المحدد هو المخرج الوحيد لحل الأزمة في ليبيا، فالانتخابات هي السبيل لحل أزمة الشرعية وازدواجية المؤسسات.

وقال الوزير المغربي -في مؤتمر صحفي عقب جلسة مباحثات جرت اليوم الثلاثاء بالرباط مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري- إنه لضمان نجاح الانتخابات التشريعية في ليبيا، لابد من توفر شروط أساسية قائمة على مرجعيات قانونية، ومؤسسات تنظيمية ودعم دولي، وعلى كل المؤسسات الليبية الالتفاف حول هذه المرجعيات حتى تتم العملية الانتخابية في أحسن الظروف.

وأكد بوريطة على أن استقرار المؤسسات التنفيذية أمر ضروري لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، وأن المغرب يدعم الاستقرار المؤسساتي سواء تعلق الأمر بالمجلس الرئاسي أو المؤسسات النابعة من الاتفاق السياسي، كمجلس النواب ومجلس الدولة.