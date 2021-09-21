بابا الفاتيكان: استقبال المهاجرين يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع عملية إدماجهم

أعرب بابا الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، عن الاقتناع بأن استقبال المهاجرين يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع عملية إدماجهم، وإلا فلن يكون الأمر استقبالا.



وقال البابا فرنسيس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية - إنه يعتقد أن استقبال المهاجرين واجب، لكن ليس هذا فقط، بل يجب على الجميع استقبالهم، حمايتهم، وإدماجهم؛ كل هذه الخطوات ضرورية لأجل استقبال حقيقي، ويجب أن يعرف كل بلد إلى أي مدى يمكنه القيام بذلك.



وأضاف أن عدم إدماج المهاجرين يعني تركهم في بؤس، إنه يعادل عدم استقبالهم، لكن هناك حاجة إلى دراسة الظاهرة جيدًا وفهم أسبابها، وبشكل خاص الأسباب الجيوسياسية.