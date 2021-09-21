شدد المخرج محمد فاضل، على أهمية إتاحة الفرصة أمام كل العاملين في المجال الفني، منوهًا إلى وجود جيل كامل من الفنانين على كل المستويات من مؤلفين ومخرجين ومديري تصوير ومهندسي ديكور جلس في المنزل، خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن التغيير الذي تشهده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غير كافٍ، موضحًا أنها أسندت الإنتاج لمجموعة من الشركات تتعامل مع مجموعة محددة من الفنانين.

وأشار إلى أهمية العودة لقطاع التليفزيون وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي مرة أخرى، قائلًا إنه لا يعتقد بأن الشركات الخاصة ستكون قادرة على إنتاج الموضوعات التي أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدى تصريحاته التليفزيونية.

ولفت إلى أن الأعمال ذات المدلول التاريخي الكبير تحتاج جهات إنتاج متعددة، مشيدًا بالتوجيه الرئاسي الأخير بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن وأهمية تلقي المسؤولين التنفيذيين له وبداية العمل على الأرض.

وذكر أن التوجيه بمثابة ضم فئة أخرى من فئات الشعب المصري تحت مظلة «حياة كريمة» والتي تجاوزت مجرد تنمية الريف المصري وإصلاحه، واصفًا التوجيه الرئاسي بأنه «أمر عظيم».

وتابع أن التوجيه يستهدف توفير فرص العمل لكل الفنانين، معقبًا: «خلال السنوات الأخيرة الماضية أصبح العمل قاصرًا على مجموعة محددة، ويجب تطبيق التوجيه الرئاسي على أرض الواقع من خلال الخبراء والقانونيين في صناعة الفن نفسها».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الإبداعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.