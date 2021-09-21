محافظ الدقهلية يستجيب لمطالب أسرتين بتوفير العلاج اللازم لابنيهما

استجاب محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، لمطالب أسرتين إحداهما من شاوة مركز المنصورة يعاني طفلها 12 عامًا من ضمور بالمخ، والثانية من محلة دمنة تعاني طفلة لها أيضا من ضمور بالمخ والعضلات.



وعلى الفور كلف مختار الدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية بديوان المحافظة، بالتنسيق مع الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، لسرعة التجاوب مع حالة الطفلين، وتقرر علاج الطفل "عمرو" على نفقة الدولة وتوفير العلاج اللازم له.



ووجه أحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لوالد الطفل، ووجه بسرعة إنهاء مشكلة تراكم فواتير كهرباء على عداد منزلهم.



وتقرر توفير العلاج اللازم للطفلة "فاتن" من خلال وحدة العلاج الطبيعي بالمستشفى الدولي، وتوفير جهاز إصلاحي لساقيها وقدميها، كما وجه مختار بإقامة كشك لوالدة الطفلة "فاتن" لتوفير حياة كريمة لها، وأيضا توفير علاج لحالتها المرضية.



وأكد المحافظ أن مكتبه مفتوح للجميع، مشيرا إلى حرص كافة الأجهزة التنفيذية وتعاونها الكامل فيما بينها بمحافظة الدقهلية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الاستجابة لأي مطالب واحتياجات، والتعامل الفوري مع كافة المشكلات واتخاذ الحلول الملائمة لها.