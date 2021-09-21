 أمين الجامعة العربية يدين المحاولة الانقلابية في السودان - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

أمين الجامعة العربية يدين المحاولة الانقلابية في السودان

احمد ابو الغيط
احمد ابو الغيط
القاهرة (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 8:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 8:49 م
أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان صباح اليوم، مؤكدا على استمرار وقوف الجامعة العربية بقوة وراء استتباب الأمن والسلام في السودان خلال الفترة الانتقالية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن استقرار السودان مهم للجامعة وأنه يمثل ركناً هاماً في استقرار الوطن العربي، مشيراً إلى أن اتفاقات ترتيب المرحلة الانتقالية التي وقعتها جميع الأطراف السودانية خلال العامين الماضيين تحظى بدعم واسع من الجامعة العربية والمجتمع الدولي، وهي تمثل بالتالي طريقاً وحيداً لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها البلاد. 

وأضاف المصدر أن الجامعة العربية مستمرة في تأييد الجهود السودانية التي تهدف إلى معالجة المشكلات المختلفة بما يؤدي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في مستقبل مزدهر.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك