تركيا: نتائج انتخابات الدوما الروسي في القرم غير شرعية

20أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، عدم شرعية نتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي على أراضي شبه جزيرة القرم باعتبارها أراض أوكرانية، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.

جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بلجيتش خطيا على سؤال حول إجراء روسيا انتخابات مجلس الدوما في شبه جزيرة القرم.

وقال بلجيتش إن "تركيا تواصل دعم وحدة أراضي أوكرانيا، ولا تعترف بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم".

وأضاف بلجيتش أن "نتائج انتخابات مجلس الدوما للاتحاد الروسي التي أقيمت في شبه جزيرة القرم بين 17-19 أيلول/سبتمبر 2021 ليس لها أي شرعية قانونية بالنسبة لتركيا".

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 آذار/مارس 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.