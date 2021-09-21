شركة «إي إن بي دبليو» تطالب برلين بتسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة

طالبت شركة "إي إن بي دبليو" للطاقة الحكومة الألمانية بتسريع عملية التوسع في نطاق مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قال رئيس الشركة فرانك ماستياوكس إنه إذا رغبت ألمانيا في بناء توربينات الرياح المطلوبة في البر والبحر وكذلك محطات الطاقة الشمسية، فإن عليها أن تضاعف وتيرة البناء بثلاثة أضعاف أمثالها على الأقل.

وانتقد ماستياوكس تأخر ألمانيا بصورة ملحوظة في تحقيق التوسع المطلوب في السنوات الماضية، وقال :" ولهذا سيكون لدينا بشكل فعلي بحلول عام 2030 تسعة أعوام فقط لتعويض التأخر الكبير".

وأشار ماستياوكس إلى أن النجاح في هذا الأمر لن يتم إلا عن طريق إجراءات موافقة أكثر كفاءة، وتوفير مزيد من المساحات لطاقة الرياح في البر وتوفير ظروف إطارية موثوقة لتخطيط وبناء محطات لمصادر الطاقة المتجددة بوجه عام.

وأعرب ماستياوكس عن اعتقاده بأن الحكومة الألمانية ليست في حاجة إلى وضع أهداف جديدة لحماية المناخ:" نعرف بشكل دقيق نسبيا مدى الحاجة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل الحد من احترار الكرة الأرضية بـ5ر1 درجة".

وقال ماستياوكس إن التحدي يتمثل في تنفيذ تدابير بشكل ملزم ومتناسق من أجل تحقيق هذا الهدف.