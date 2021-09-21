«رحلة فن» سلوى خطاب في «الإسكندرية السينمائي»

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط المقرر انعقاده في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري عن إطلاق كتاب تكريم الفنانة سلوى خطاب "حياتي.. رحلة فن" للكاتب الصحفي محمد يوسف الشريف.

وأكد الكاتب الصحفي محمد يوسف مؤلف الكتاب أن رحلة سلوى خطاب في الفن مستمرة، وأعمالها متنوعة ومختلفة وثرية، ومراحل انتقالها الفني داخل مجالات الفن "سينما، تليفزيون، مسرح"، وقد أكدت نجوميتها الجماهيرية بعد توثيق موهبتها الفنية، بشهادة كبار المخرجين والنقاد، كما توغلت بشخصياتها المتنوعة دخل عقول الجماهير، بعدما اتجهت للدراما التلفزيونية، ودخلت كل بيت في الوطن العربي من خلال شخصياتها غير النمطية والمفاجأة أحيانًا، ولذلك اكتسبت حب المشاهدين.

كما قدمت لنا نماذج مختلفة ومتنوعة للمرأة في رحلتها الفنية، وقدمتها بشكل رائع لتجسد كل شخصية وكأنها لم تقدم من قبل، وحتى النموذج الواحد المتشابك في الشخصية استطاعت باقتدار أن تجعله مختلفا عن سابقة، كما استطاعت بموهبتها أن تخطف الأنظار من النجوم الكبار فى معظم الأعمال التليفزيونية والسينمائية التى قدمتها، وتظهر في إدوار الصعيدية والأرستقراطية و الشعبية، فضلاً عن المرأة التى تمتهن الدجل والسحر.



وقال يوسف :"قبل شهر ونصف الشهر من إقامة فعاليات الدورة الـ ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، قرر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المنظمة للمهرجان، اختيار النجمة سلوى خطاب لتكون النجمة النسائية المكرمة لهذا العام، ولأني من عشاق فن وموهبة سلوى، ومن متابعيها فنيا وصحفيًا، على مدار حياتي التي تقاربها في العمر، عرضت القيام بالكتابة عنها، وطبعا يكون ذلك بعد مجالستها لأكثر من مرة والقيام بالتسجيل المستفيض لكل شيء عن حياتها وشخصيتها وفنها، ولكن كانت المفاجأة بوجود نجمتنا في بيروت لتصوير بعض الأعمال، وستحضر خصيصا فترة المهرجان الاسكندرية ثم تعود من جديد إلى لبنان، ومن هنا جاءت الصدمة بالنسبة لي، وعلامات استفهام بالنسبة إليها، وكانت وسيلتنا الوحيدة للتواصل هو طرح الاستفسارات والأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الماسنجر بالفيس بوك، ثم انتظر تسجيلا صوتيا على الواتس، وذلك لأن الوسيلتين ليس فيهما إمكانية تسجيل المكالمة أو أنا لا أعرف كيفية التسجيل، ومن المراسلات النصية وتفريغ التسجيلات الصوتية، قدمت الكتاب، الذي يلخص الحياة الشخصية والفنية للمكرمة سلوى خطاب التي بدأت حياتها الفنية قبل أن تكمل عامها العشرين".

