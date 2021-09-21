تونس تسجل 14 حالة وفاة و407 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أحصت وزارة الصحة التونسية اليوم الإثنين 14 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، فضلا عن 407 إصابات جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة في ظل استمرار نسق تراجع حدة الوباء في البلاد.

وتراجعت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي الفيروس إلى 81ر10 بالمئة بعد أن فاقت 30 بالمئة في ذروة تفشي الوباء خلال تموز/يوليو الماضي والذي تسبب في أعداد قياسية من الوفيات والإصابات واكتظاظ شديد في المستشفيات.

وبلغ عدد الوفيات حتى يوم أمس الأحد 24 ألفا و553 في آخر تحديث لوزارة الصحة.

وقال وزير الصحة علي المرابط إن الوضع الوبائي في تونس يشهد انفراجا لكنه طالب بالتزام اليقظة ومواصلة تطبيق البروتوكول الصحي.

ومكنت حملات التطعيم المكثفة بعد تلقي تونس الملايين من الجرعات عبر هبات من المجتمع الدولي ومبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية، من تطعيم 7 ملايين و174 ألفا و188 شخصا، بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة.

واستكمل 3 ملايين و239 ألفا و238 شخصا التطعيم بينما تسعى السلطات إلى تطعيم نصف سكان البلاد بشكل كامل حتى منتصف تشرين أول/أكتوبر، أي حوالي 5ر5 مليون شخص.