فيتنام تدرس استخدام الخلايا الجذعية والبلازما لعلاج مرضى كوفيد-19

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تقوم وزارة الصحة الفيتنامية بدراسة طريقتين لمعالجة مرضى "كوفيد-19"، باستخدام الخلايا الجذعية والبلازما، بحسب ما اقترحه خبير علمي محلي كبير.

وأفادت صحيفة "في إن إكسبريس" الاخبارية الفيتنامية اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة ستنظر في زرع الخلايا الجذعية الخاصة بالحبل السري، لمرضى "كوفيد -19" الذين تظهر عليهم علامات فشل الجهاز التنفسي، مع تقديم البلازما الخاصة بالأشخاص الذين تمكنوا من مقاومة الفيروس، للمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

ويأتي ذلك بناء على طلب رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، الذي يقود اللجنة الوطنية التوجيهية للوقاية من مرض "كوفيد -19" ومكافحته، أمس الاثنين.

وكان البروفيسور نجوين تانه ليم، وهو جراح رائد في مجال مناظير الأطفال، ومدير "معهد فينميك" لأبحاث الخلايا الجذعية وتكنولوجيا الجينات، قد اقترح الطريقتين في وقت سابق على رئيس الوزراء.

وقال ليم، الذي صار رائدا في علاجات الخلايا الجذعية مع حالات مثل الشلل الدماغي والتوحد في فيتنام، إن ممارسة حقن الخلايا الجذعية "له القدرة على زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة" بواقع 5ر2 مرة بين مرضى "كوفيد-19".