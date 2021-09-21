محافظ المنيا: حملة «معًا نطمئن» تواصل فعالياتها بالمراكز والقرى

لتشجيع المواطنين على التسجيل وتلقي لقاح كورونا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان يوم الأحد الماضي بالمحافظة، تواصل فعالياتها، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث تجوب الحملة مراكز وقري المحافظة.

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بالإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع.

وأكد أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة.

كما تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا الخاص بالمسافرين، إلى 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركزا وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريقا طبيا متحركا.

وأوضح دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن فرق التواصل المجتمعي بالحملة تواصل جولاتها بالمحافظة، حيث زارت مراكز ديرمواس، وأبو قرقاص ومطاي وملوي وسمالوط، وستجوب غدا باقي المراكز بالتنسيق مع مراكز الشباب المنتشرة بالمحافظة، لتقديم التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

من جهته، تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص انطلاق فعاليات الحملة، بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، حيث سيجوب الأتوبيس اليوم مناطق قرى مركز ومدينة ابوقرقاص.