فاروق حسني يوضح دور المشير طنطاوي في توفير أرض المتحف المصري الكبير

قال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إن المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الاسبق الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، له باع طويلة في قطاعات كثيرة وليس فقط القوات المسلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المشير طنطاوي كان صديقًا مقرّبًا إليه، متابعًا: "كان يستريح لي عندما أكون معه وأسمع منه أي شكوى أو كل ما يريد قوله".

وأوضح حسني، أنّ المشير طنطاوي كان حاضرًا في المشروعات الكبرى التي كانت تنفّذ في الثقافة والآثار، مؤكدًا أن الراحل كان يحرص على حضور الافتتاحات واصطحاب زوجته معه.

وتابع: "كنا نبحث عن قطعة أرض للمتحف المصري الكبير.. فتشت عن الموقع الذي بني عليه حاليًّا.. هذه الأرض كانت تتبع القوات المسلحة، و(المشير طنطاوي) وفّرها بكل أريحية".

وأكمل: "الأرض التي اخترتها كانت بها استراحة القوات الجوية فالرئيس مبارك قالي ابعد عن أي حاجة للجيش، أنا هاشوف مع المشير وننزل مع بعض إحنا التلاتة".

ومضى قائلًا: "لما نزلنا مع بعض، اختار الموقع وقد كان أكثر كفاءة وجمالًا من الموقع الذي اخترته.. فصدر القرار بتخصيص هذه الأرض".

وأشار إلى أنّ المشير طنطاوي ساهم بشكل كبير في توفير طائرات عسكرية لنقل المعدات الخاصة بمراكز الترميم بالمتحف.