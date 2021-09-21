 أوكرانيا: الأمم المتحدة من أهم المنصات لوضع حل للوضع في القرم ودونباس - بوابة الشروق
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أوكرانيا: الأمم المتحدة من أهم المنصات لوضع حل للوضع في القرم ودونباس

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 12:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 12:59 م

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الأمم المتحدة هي إحدى أهم المنصات للبحث عن حل للوضع في دونباس وشبه جزيرة القرم.

وردا على سؤال، في مؤتمر صحفي، عن فاعليه الأمم المتحدة في حل الصراعات في دونباس والقرم، قال زيلينسكي: "من الصعب الجزم بالأمر ولكن الأمم المتحدة إحدى أهم المنصات الرئيسية للبحث عن حلول"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف: "ليس من المهم فقط التحدث عن القضية بل وبأخذ تدابير ملموسة لمواجهة الأمر"، مضيفا أن أوكرانيا لن تفوت الفرصة بالاستفادة من هذه الزيارة إلى أقصى حد، وسنعقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي مختلف البلدان لبحث القضية.

ووصل زيلينسكي، يوم أمس إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة الــ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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