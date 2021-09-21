أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الحماية التي يوفرها لقاحها المضاد لفيروس كورونا ارتفعت إلى 94% عقب إعطاء جرعة معززة بعد مرور شهرين على تلقي الجرعة الأولى.

وقال ماثاي مامين، الرئيس العالمي للبحث والتطوير في "جونسون آند جونسون، في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إن المرحلة الثالثة من الدراسات أكدت أن الحصول على جرعة معززة بعد مرور نحو شهرين على تلقي الجرعة الأولى أدى إلى حماية بنسبة 100% ضد التعرض للإصابة الشديدة بكورونا وحماية بنسبة 94% للوقاية من أعراض المرض.

وأوضحت الشركة أن الدراسات أثبتت أن جرعة واحدة من لقاحها المضاد لكورونا فعالة بنسبة 79% في تجنب الإصابة بالعدوى وفعالة بنسبة 81% في تجنب الاحتجاز في المستشفيات.

وأشارت الشركة إلى أن الجرعة المعززة التي أُعطيت بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعة الأولى زادت مستوى الأجسام المضادة إلى تسعة أضعاف والتي ارتفعت إلى 12 ضعفًا في غضون أربعة أسابيع من التطعيم بغض النظر عن السن.