أبوظبي: طائرات بدون طيار لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية بين المنشآت الصحية

أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي عزمها ترخيص طائرات بدون طيار"درون"، لتستخدم في نقل وتوصيل المستلزمات الطبية بالقطاع الصحي، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مسؤولون في دائرة الصحة بأبوظبي للصحفيين اليوم الثلاثاء إن استخدام هذه الطائرات يحقق نقلة نوعية في سلاسل توريد ونقل المستلزمات الطبية والأدوية والعينات ووحدات الدم وغيرها بين المختبرات والصيدليات وبنوك الدم والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال وسيلة متطورة وأكثر أمانا.

ويقوم المشروع على تطوير نظام وشبكة توصيل متقدمة باستخدام الدرون تضم 40 محطة خلال العام المقبل، حيث ستوفر خدمات النقل والتوصيل إلى مختلف المنشآت الصحية من خلال منظومة سريعة للحالات الطارئة تعمل على مدار الساعة وفق سلسلة يمكن تتبعها.

وقال رئيس الدائرة عبدالله آل حامد: يسهم المشروع في رفع كفاءة القطاع الصحي وتعزيز استجابته لحالات الطوارئ، كما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة وتجنب الازدحام المروري.