ارتفاع عائد أوقاف جامعة واشنطن بنسبة 65% خلال العام المالي الماضي

أعلنت جامعة واشنطن اليوم الاثنين ارتفاع العائد على استثمار أوقافها خلال العام المالي 2021 بنسبة 65% سنويا بفضل المكاسب القوية للأوراق المالية وشركات الاستثمار الخاصة.

وبحسب بيان الجامعة الذي تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني فإن الجامعة أضافت إلى قيمة أموالها 7ر5 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في 30 حزيران/يونيو الماضي لتصل إلى 3ر15 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندرو مارتن مستشار الجامعة القول إن "هذه لحظة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لنا كمؤسسة"، مضيفا، الأرباح ستعزز المبادرات الأكاديمية والدعم المالي للطلبة.

ومن المتوقع ارتفاع عائد أوقاف الجامعات الأمريكية خلال الفترة الحالية بعد ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية وزيادة أرباح شركات الاستثمار المالي. ومن المتوقع أن يكون متوسط زيادة العائد على أوقاف المؤسسات التعليمية الأمريكية خلال العام المالي الماضي 27%، وهي أكبر زيادة منذ 1986.

يذكر أن مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 41% سنويا بعد إعادة استثمار التوزيعات النقدية في شراء الأسهم.

وقال سكوت ويلسون مدير الاستثمار في جامعة واشنطن إن قيمة محفظة استثمارات الجامعة في الأسهم على مستوى العالم زادت بنسبة 5ر71% في حين أن زادت قيمة استثماراتها في صفقات الاستحواذ وشركات الاستثمار والديون المتعثرة بلغت 82%.