ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بنحو 8% وسط مخاوف بتصعيد الحرب الروسية

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لأمن إمدادات الطاقة وسط مخاوف بتصعيد حرب روسيا في أوكرانيا حتى مع تكثيف الدول لجهودها لمنع تزايد أزمة الطاقة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعبئة عسكرية جزئية في البلاد، كما تعهد بضم الأراضي التي احتلتها قواته بالفعل، ما يزيد مخاطر تصاعد الصراع المستمر منذ سبعة أشهر.

ومع ذلك، هناك بعض التفاؤل مع امتلاء مخازن الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 86%، أعلى بقليل من متوسط ​​الخمس سنوات، وهذا يوفر بعض الحماية في حالة استمرار انخفاض الإمدادات الروسية.

لكن الشتاء البارد يمكن أن يستنزف تلك الاحتياطيات بسرعة، كما سيكون تجديدها أكثر صعوبة على أوروبا العام المقبل لأنها ستُترك بدون الكميات المعتادة من الغاز الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم أكتوبر بنسبة 7.84% إلى 209.45 يورو لكل ميجاوات.