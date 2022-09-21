منظمة التحرير الفلسطينية تدعو إلى آلية لتأمين دعم مالي متعدد السنوات لأونروا

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلى آلية دولية لتأمين دعم مالي متعدد السنوات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



جاء ذلك عشية انعقاد مؤتمر المانحين لوكالة أونروا على المستوى الوزاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم غد الخميس.



وحث عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، في بيان صحفي، الدول المانحة، على إقرار استراتيجية موحدة لدعم أونروا تساهم في حل أزمتها المالية المزمنة.



وشدد أبو هولي على الحاجة إلى إيجاد آلية لتأمين دعم متعدد السنوات يحقق الاستقرار المالي في ميزانية أونروا بما يضمن استدامة خدماتها للاجئين الفلسطينيين.



وذكر أن على جدول أعمال مؤتمر المانحين مناقشة تخصيص مساهمات ثابتة للأونروا سواء من الأمم المتحدة أو من المانحين التقليديين، إضافة الى المساهمات الطوعية.



وأعرب عن أمله أن تعلن الدول المانحة الرئيسية تخصيص مساهمات ثابتة لدعم ميزانية الأونروا الاعتيادية للأعوام القادمة المعززة باستراتيجية عملها للأعوام 2023 – 2028، التي ستقدم بصيغتها النهائية في اجتماع المانحين.



ودعا أبو هولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش إلى رفع قيمة المساهمة المالية المخصصة من الأمم المتحدة للأونروا بالحد الذي يغطي أية عجز مالي متوقع في ميزانيتها في السنوات القادمة.



وأكد أن أهمية المؤتمر تكمن أنه سيعقد على مستوى وزراء الخارجية للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة "مما يعطي دعماً سياسياً كبيراً وقوياً للأونروا".



وحذر المسؤول الفلسطيني من استمرار الأزمة المالية للأونروا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وانعكاسها على استقرار المنطقة في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم والانهيار الاقتصادي التي تعاني منه بعض الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.



وأكد أنه يجب عدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن وكالة الأونروا أُنشئت بناء على إرادة المجتمع الدولي لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية مما يستوجب ترجمة الإرادة السياسية للمجتمع الدولي بدعم مالي مستدام.



وحذر مسؤولون في أونروا مؤخرا من أن أزمتها المالية قد تطال المشاريع التشغيلية ورواتب الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين إذا لم تتلق الدعم اللازم في مؤتمر المانحين.



وتعاني أونروا من عجز في الموازنة العامة وصل إلى 100 مليون دولار هذا العام، وتصف الوضع المالي الذي تواجهه هذا العام أنه الأكثر تهديداً في تاريخها الحديث.