جوتيريش: عالم بدون فقر مدقع أو جوع أمر في متناول اليد

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن عالما بدون فقر مدقع أو جوع أمر في متناول اليد.

وأضاف جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ولكن بسبب قراراتنا، فإنه ليس العالم الذي اخترناه. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدعو إلى إطلاق حافز أهداف التنمية المستدامة، بقيادة مجموعة العشرين، لتعزيز التنمية المستدامة بشكل كبير في الدول النامية".

وكان جوتيريش قد حذر في افتتاح الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الإنسانية مهددة بمجموعة متنوعة من المخاطر، مشيرا إلى أن القوى العالمية "غير راغبة أو غير قادرة" على مواجهتها على ما يبدو.

وحذر من أن "هذه الأزمات تهدد جوهر مستقبل البشرية ومصير كوكبنا"، مضيفا أن "التقدم في كل هذه القضايا وغيرها رهينة التوترات الجيوسياسية".

وتابع أن المشاكل ، التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى نقص الغذاء إلى الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة إلى التهديدات البيئية الخطيرة، تهدد بإعاقة العالم، ما يضعه في "اختلال وظيفي عالمي جسيم".

وأضاف يزداد الوضع سوءا لأن العديد من الدول تختار عدم المشاركة.

وقال إن "المجتمع الدولي ليس مستعدا أو راغبا في مواجهة التحديات المأساوية الكبرى في عصرنا".وأضاف أنه "لا يمكن حل أي تحد عالمي كبير من خلال تحالف الراغبين. نحن بحاجة إلى تحالف العالم".